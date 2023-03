Campeões nacionais de esgrima de cadetes consagrados em Leiria

Leonor Melo e António Rodrigues são os novos campeões nacionais de esgrima, escalão de cadetes. O primeiro dia da prova, que contou com dezenas de jovens esgrimistas de todo o país, realizou-se este sábado, em Leiria, onde prosseguirá este domingo.Na arma de espada, sagrou-se campeã nacional Leonor Melo, tendo ficado em segundo lugar Joana Barroso, seguida, no terceiro posto ex aequo, por Inês Moreira e Leonor Esteves. Na prova masculina da mesma arma, António Rodrigues levou o ouro, tendo a prata ficado para Pedro Coelho. As medalhas de bronze foram entregues a Tiago Albergaria e Sebastião Amaral.Alguns destes atletas seguem agora para o Campeonato do Mundo que terá lugar na Bulgária, no início de abril. No próximo fim de semana terá lugar o campeonato nacional de junires, seguindo-se o de seniores já em abril.