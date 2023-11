Esgrimista portuguesa Leonor Melo consegue 3.º lugar no Torneio de Zarantan

A esgrima portuguesa esteve este fim de semana representada por 11 esgrimistas no Torneio de Zaratan, em Valladolid, Espanha.O melhor resultado nacional, naquela que é uma prova relevante do circuito espanhol de juniores, foi da esgrimista Leonor Melo, que conseguiu alcançar o 3.º lugar na prova de espada. Rita Miranda ficou na 32.ª posição, Sofia Castro em 72.ª e Maria Marrazes em 75.ª A vencedora da competição, que contou com a participação de 100 atletas, foi a espanhola Silvia Gómez López.Na prova masculina, o esgrimista Guilherme Garcia foi o melhor classificado nacional, na 40.ª posição. Rodrigo Parracho no 60.º lugar e António Rodrigues no 61.º foram os outros atletas portugueses melhor classificados na prova vencida pelo espanhol Jose Miguel Gamazo, de um total de 143 participantes.