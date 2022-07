Fabiana Bonito foi a melhor portuguesa no primeiro dia dos Mundiais de esgrima

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A esgrimista Fabiana Bonito foi esta sexta-feira a melhor portuguesa no primeiro dia de provas dos Campeonatos do Mundo de seniores, que decorrem no Cairo, ao atingir a fase de 64 da competição de espada feminina.

Fabiana Bonito ultrapassou a fase de grupos, com duas vitórias e três derrotas, tal como Maria Alvim, com quatro desaires e dois triunfos, também na competição de espada.

Na fase de 128, Fabiana Bonito venceu a grega Nikoletta Chatzisaran, enquanto Maria Alvim foi derrotada pela suíça Virgínia Romeo.

Na ronda seguinte, na qual participaram 64 esgrimistas, Fabiana Bonito foi derrotada por Kaylin Sin Yan, de Hong Kong.

Na competição masculina de sabre masculino, Gustavo Bonifácio foi afastado na fase de grupos, somando quatro derrotas e uma vitória.

No sábado, Miguel Frazão, Filipe Frazão e Max Rod competem na fase de qualificação de espada masculina, e Marta Caride entra em prova na competição de florete feminino.