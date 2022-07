Luís Macedo apura-se para os 32 avos de final dos Mundiais de esgrima

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O atirador português Luís Macedo apurou-se este domingo para os 32 avos de final do quadro principal da especialidade de florete masculino dos Campeonatos do Mundo de esgrima, que decorrem desde sexta-feira até 23 de julho, no Cairo.

O esgrimista luso obteve cinco vitórias no grupo cinco de qualificação e beneficiou da não atribuição de adversário ('bye') na primeira ronda do quadro principal.

Na quarta-feira, Macedo vai ter pela frente o grego Giannos Rizos no primeiro duelo da fase decisiva da competição.