Maria Alvim cai na ronda de 128 do Mundial de esgrima

A portuguesa Maria Alvim avançou este sábado para o quadro principal na competição de espada do campeonato do Mundo de esgrima, a decorrer em Milão, Itália, e foi eliminada na ronda de 128.

Depois de conseguir duas vitórias na fase de 'poules', a jovem portuguesa, 10.ª no Europeu de juniores deste ano, acedeu ao quadro principal, mas depois caiu ante a grega Nefeli Rodopoulou, por 13-12.

Antes, Lucie Rocha e Fabiana Bonito, com uma vitória cada nas respetivas 'poules', ficaram pelo caminho na fase preliminar.

No sabre, fim de linha para a representação portuguesa, com Tomás Branco afastado na fase preliminar com o pleno de derrotas e Gustavo Bonifácio a sair com apenas um triunfo.

Portugal tem uma comitiva de 12 atiradores em Milão até 30 de julho, e no domingo são os lusos da espada masculina a entrar em ação.

Max Rod, Miguel Frazão, recente vice-campeão dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, Filipe Frazão e Tomás Sernadas representam as aspirações lusas neste palco, em que competirão também na prova por equipas.

No florete feminino, a representação nacional cabe a Marta Caride, também no domingo.