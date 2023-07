Portugal nos Mundiais de esgrima para prosseguir evolução "no caminho certo"

Portugal está em Milão a participar no Mundial de esgrima com 12 atiradores de estados de desenvolvimento diferente, mas com ambição de "continuar a crescer" de desenvolver-se "no caminho certo".

"É uma equipa com mistura de pessoas mais experientes, atletas que já têm participado em provas internacionais, e alguns em primeiras participações em provas internacionais deste nível. Temos aqui uma diversidade de objetivos", assume, em entrevista à Lusa, o selecionador da espada, Nuno Frazão.

O antigo atleta olímpico, 38.º em Atlanta1996, comanda uma seleção que inclui os dois filhos, Miguel Frazão e Filipe Frazão, dois jovens valores que acompanham outros "atletas que já deram cartas quer ao nível júnior quer ao nível sénior".

O pai não deixa de referir o recente sucesso "nos Jogos Europeus", em que Miguel Frazão foi à prata, tendo batido o irmão Filipe nos quartos de final, numa competição em Cracóvia que contou com boas prestações também de Max Rod e Maria Alvim.

Estes, afirma, são resultados "que fazem pensar que a esgrima portuguesa está a desenvolver no caminho certo", procurando devolver o país aos Jogos Olímpicos, após uma última participação em Pequim'2008.

Assim, em Milão "o principal objetivo é continuar a crescer", entre "os melhores do mundo em provas com 150 a 250 atletas do melhor que há", e por isso "a luta é por entrar nos quadros principais de eliminação direta".

Um desígnio cumprido este sábado por Maria Alvim, que caiu depois na ronda de 128, enquanto Lucie Rocha e Fabiana Bonito, também na espada, e os sabristas Tomás Branco e Gustavo Bonifácio se ficaram pela fase de 'poules'.

Portugal tem uma comitiva de 12 atiradores em Milão até 30 de julho, e no domingo são os lusos da espada masculina a entrar em ação.

Max Rod, Miguel Frazão, recente vice-campeão dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, Filipe Frazão e Tomás Sernadas representam as aspirações lusas neste palco, em que competirão também na prova por equipas (sem Sernadas).

No florete feminino, a representação nacional cabe a Marta Caride, também no domingo.

Luís Macedo e Pedro Macedo entram em ação no florete masculino na segunda-feira, enquanto a prova por equipas masculinas de espada está marcada para 28 e 29 de julho.