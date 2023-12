Rússia procura dois atletas exilados nos Estados Unidos

O Ministério do Interior da Rússia anunciou que encetou a procura e a captura de dois esgrimistas que se exilaram nos Estados Unidos. Segundo o portal ‘Mediazona’, Serguéi e Violetta Bida abandonaram o país a meados de 2023 e o primeiro já terá mesmo começado a competir pelos Estados Unidos. Serguéi Bida, de 30 anos e que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020, tendo sido também vice-campeão mundial e campeão europeu, e cuja avó é ucraniana, era oficial da Guarda Nacional russa, enquanto a sua mulher, de 29 anos, pertencia ao clube do exército russo, o CSKA.As autoridades desportistas da Rússia já reconheceram que mais de cem atletas do país mudaram de nacionalidade desde o início do conflito com a Ucrânia. E devido a esta guerra, os atletas russos e também os bielorrussos só podem competir nos Jogos Olímpicos de Paris'2024 como neutrais.