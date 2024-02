Xavier Melo conquistou o ouro nos Campeonatos do Mediterrâneo

Xavier Melo chegou ao mais alto lugar do pódio em La Nucia, nos Campeonatos do Mediterrâneo de Esgrima. O esgrimista português conquistou o ouro na vertente de Espada Masculina Iniciados e é o novo campeão da prova, tendo batido o espanhol Adriano Bravo por 15/10 na final.O luso começou por conquistar duas vitórias na fase de poules e avançou imediatamente para o quadro de 32 da competição, onde eliminou o conterrâneo Francisco Louro por 15/5. De seguida, derrotou o italiano Alessandro Merli e Álvaro Mateo no quadro de 16 e quartos-de-final, respetivamente.Na meia-final, bateu Edoardo Semilla por 15/8, apurando-se assim para a final da prova, onde conseguiu bater Alvaro Bravo, conquistando assim a vitória portuguesa no país vizinho.Em La Nucia estiveram ainda Martim Catarino (5.º), Gonçalo Lourenço (15.º), Francisco Noronha (17.º), Miguel Costa (18.º) e Francisco Louro (19.º).