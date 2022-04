Campeã olímpica de ginástica ritmica reforma-se aos 22 anos para ser treinadora

A campeã olímpica de ginástica rítmica, a israelita Linoy Ashram, anunciou esta segunda-feira a retirada de competição, aos 22 anos, para enveredar pela carreira de treinadora.

"Uma desportista deve saber o momento de retirar-se. Já cumpri o meu sonho. Continuarei na modalidade, mas agora com outras funções", disse, em Telavive.

Ashram protagonizou uma grande surpresa em Tóquio2020 ao ganhar o ouro no all around, derrotando as grandes favoritas, as gémeas russas Dina e Arina Averina, que dominaram o ciclo olímpico e que terminaram a prova no segundo e quarto lugares, respetivamente, não conseguindo dar ao país o título que garantiu em todas as edições desde Sydney2000.

Esta foi a primeira medalha olímpica de Israel na ginástica rítmica e apenas a terceira medalha de ouro olímpica na história do país.

Ashram tem no currículo 11 pódios em campeonatos do mundo e sete em campeonatos da Europa.

A campeã olímpica disse ainda que a sua medalha em Tóquio2020 deveria ser repartida com a sua treinadora, Ayelet Sussman, que a acompanhou nesta despedida e que a vai receber na sua equipa técnica.