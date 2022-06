Vítimas pedem mil milhões a FBI

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Simone Biles lidera um grupo de 90 ginastas, entre as quais as olímpicas Mckayla Maroney e Aly Raisman, que vai processar o FBI por negligência na investigação dos abusos sexuais cometidos pelo antigo médico Larry Nassar. Segundo o ‘New York Times’, as queixosas pedem uma indemnização que ultrapassa os mil milhões de euros.

Larry Nassar, a cumprir uma pena de prisão de 40 a 175 anos, cometeu vários crimes sexuais, que eram do conhecimento do FBI, mas nenhum processo foi aberto, pelo que os abusos continuaram. "Se o FBI tivesse feito o seu trabalho, teriam prendido Nassar antes de abusar de centenas de meninas, inclusive eu", considerou Samantha Roy, ex-ginasta da Universidade de Michigan, entidade que já pagou quase 500 milhões de euros em indemnizações.