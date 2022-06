Portugal apura-se para final de aerostep do Mundial de ginástica aeróbica

A equipa portuguesa de aerostep apurou-se esta quinta-feira para a final desta disciplina de ginástica aeróbica, no primeiro dia do Mundial da categoria, que arrancou no Multiusos de Guimarães.

Luís Rosas, Ana Sucena, Milton Arrede, Carolina Balreira, Bárbara Carvalho, Rita Ferreira, Bruna Silva e Inês Silva lograram o quinto melhor registo da qualificação e disputam, sexta-feira, a final de aerostep.

Esta foi a única final conseguida pela seleção portuguesa no dia de hoje, que conseguiu também um 14.º posto no aerodance, com Diana Diogo, Bruna Silva, Inês Almeida, Beatriz Brandão, Maria Coutinho, Carolina Cruz, Joana Matos e Carolina Santos.

Em individual feminino, Tânia Almeida foi 15.ª, enquanto nos trios Portugal ficou em 20.º, com Diogo Soares, Cíntia Oliveira e João Salvado, e 23.º, com Diana Diogo, Luís Rosas e Ana Sucena.

O campeonato do mundo continua em Guimarães, distrito de Braga, na sexta-feira, com qualificações em individual masculino, pares mistos e grupo, com as finais de individual feminino e aerostep como principais destaques.