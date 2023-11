Portugal conquista prata no concurso completo dos Mundiais de trampolins

A seleção portuguesa conquistou hoje o segundo lugar no concurso completo dos Mundiais de trampolins, despedindo-se com três medalhas de Birmingham, na Inglaterra.

Com um exercício em cada uma das especialidades, Sofia Correia foi a primeira a competir e conseguiu três pontos no trampolim individual, seguindo-se Mariana Cascalheira no tumbling feminino, no qual conquistou um ponto, e Tiago Romão no duplo mini-Trampolim, com quatro.

Diogo Abreu também deu quatro pontos no trampolim individual, Vasco Peso somou quatro no tumbling e Diana Gago conseguiu os cinco possíveis no duplo mini-trampolim.

Nos trampolins sincronizados, Mariana Carvalho e Catarina Nunes somaram três pontos e Diogo Abreu e Pedro Ferreira cinco, com Portugal a terminar com 29 pontos, os mesmos dos Estados Unidos, que se sagraram campeões, enquanto a Grã-Bretanha fechou o pódio, com 26.

Antes, o ginasta português Gabriel Albuquerque terminou na quarta posição o trampolim masculino individual, na qual Pedro Ferreira foi sétimo, numa final histórica para Portugal, que pela primeira vez contou com a presença de dois ginastas lusos.

No sábado, a qualificação de Pedro Ferreira e Gabriel Albuquerque para esta final garantiu a Portugal uma vaga na prova de trampolim individual masculino dos Jogos Olímpicos Paris2024.

Portugal terminou os Mundiais com três medalhas, com a do concurso completo a juntar-se à prata na prova feminina por equipas de duplo mini-trampolim e ao bronze de Tiago Romão na prova individual do mesmo aparelho.