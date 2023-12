A confissão de Rebeca Andrade: «Não uso lentes de contacto nas provas...»

A ginasta Rebeca Andrade é uma verdadeira campeã e também uma das pessoas mais sinceras do desporto. Pouco depois de receber o Troféu Rei Pelé de Atleta do Ano do Comitê Olímpico do Brasil, a atleta confessou algo que muitos consideraram ser brincadeira. Mas não era...

"Não gosto de usar as lentes de contacto em competição, porque fico com medo de deixar cair magnésio nos olhos (o pó branco que ajuda os ginastas nas mãos) e atrapalhar-me. Não vejo a trave mas vou no feeling", registou.

"Quando vejo bem os aparelhos, fico com medo. Já tentei e fico com medo. Quando cai magnésio no olho não dá, é muito mau. Se estiver com lentes, acaba logo. Prefiro não arriscar", rematou.