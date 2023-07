Acrovigor precisa de apoios

É um caso de sucesso, apesar das dificuldades que tem de gerir ao nível dos equipamentos e instalações. A equipa do Acrovigor vive um sentimento especial de dever cumprido, tendo apurado oito atletas para o Europeu da Bulgária, em ginástica acrobática, em outubro. Mário Fernandes, presidente do clube de Coimbra, sublinha o "orgulho de ver atletas representar o país, a cidade e a freguesia de S. Martinho do Bispo", sentimento partilhado também pela coordenadora Débora Amorim: "É um feito histórico. Não temos as condições de outros e temos de ultrapassar muitos obstáculos, com muitos apoios. Precisamos de apoio", frisou, em alusão à quantia de cerca de 16 mil euros que são necessários para que o sonho se torne real. Jorge Veloso, presidente da Junta de Freguesia de S. Martinho do Bispo, e Carlos Lopes, vereador da Câmara de Coimbra, prometeram empenho máximo para surgirem apoios.

Laura Veloso foi a porta voz das ginastas: "Estamos muito felizes. É concretizar um sonho que ansiávamos há muito tempo. Treinámos e tivemos de abdicar de muito para chegar aqui", considerou a ginasta, de 16 anos.