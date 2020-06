Anorexia dita adeus de Olatz Rodríguez

A alta competição pode deixar sequelas, e que o diga a espanhola Olatz Rodríguez Cano (ginástica rítmica), obrigada a abandonar a competição, depois de muito sofrer devido a anorexia. Com 17 anos e participações em grandes provas como o Europeu de juniores, a ex-atleta explicou, em declarações à 'Marca', por que abandonou a carreira desportiva: “O início dos sintomas não eram facilmente percetíveis porque sempre fui magra. Queria levar as coisas a sério e segui um caminho complicado, levada por estereótipos, calculando as calorias. Via as grandes ginastas muito magras e achei que era algo que eu podia controlar, mas não resisti a partir do verão de 2018”, conta Olatz Rodríguez Cano, oriunda do Club Ritmo de León.

A perda de peso e a deterioração física foram desde logo notadas pela treinadora de Olatz, Nuria Castaño, que a aconselhou a pedir ajuda. Médicos e psicólogos quiseram intervir, mas Olatz não aceitava: “Encobri que não queria comer, que estava com fome. Com 1,65 metros de altura e 37 kg, fui internada.”

A recuperação foi lenta e complicada para voltar a comer de uma forma normal. Os treinos voltaram a fazer cair o peso e a decisão de abandonar foi irreversível. No final, uma mensagem para quem sofre de males parecidos: “Cada corpo é único e perfeito para cada pessoa, e não tente ser como ninguém, porque você já está sendo muito ao ser você mesmo."