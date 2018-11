Casa da Ginástica vai nascer em 2019 em Odivelas

A Casa da Ginástica vai nascer em 2019 na cidade de Odivelas, um projeto estimado em cerca de 2,5 milhões de euros, que prevê a implantação de um centro de treino e formação, foi esta sexta-feira anunciado.A infraestrutura onde será criada a Casa de Ginástica vai ser implementada no atual Polidesportivo Municipal Honório Francisco, situado em Odivelas (distrito de Lisboa), que irá receber obras de remodelação e de adaptação.O projeto, estimado em cerca de 2,5 milhões de euros, prevê a criação de um centro de treino e formação com utilização ao nível do Alto Rendimento, mas também para formação de ginastas, estando "vocacionado para as valências sociais e práticas inclusivas", segundo explicou à agência Lusa o presidente da Federação de Ginástica de Portugal (FGP), João Paulo Rocha."Este é o cumprimento de um sonho muito antigo e que a ginástica portuguesa já merecia. Não conheço nenhum país do mundo que não disponha de um espaço como este. Estamos certos que esta infraestrutura vai permitir dar um salto qualitativo a nível competitivo", sublinhou o dirigente.No espaço contíguo ao polidesportivo, onde atualmente existem balneários, será construída a sede da FGP, que disporá de um auditório, com capacidade para cerca de 70 pessoas e a disponibilização física e digital de uma mediateca."Em termos logísticos esta obra será muito importante porque nos vai permitir concentrar todos os serviços num só espaço, uma vez que atualmente estão muito dispersos", apontou.Por seu turno, o presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, congratulou-se com a decisão da localização desta infraestrutura, num momento em que o município concorre pela atribuição do título de Cidade Europeia do Desporto."É muito bom constatar que o potencial de Odivelas está a ser cada vez mais reconhecido. Está a ser criada uma dinâmica local muito interessante", sublinhou.A FGP perspetiva que a Casa da Ginástica possa ser já uma realidade em 2019.