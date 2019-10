Cinco portugueses nos Mundiais de ginástica artística com Tóquio'2020 na mira

A qualificação olímpica é o principal objetivo dos cinco portugueses, entre os quais Filipa Martins, que vão participar nos Mundiais de ginástica artística, na Alemanha, a partir de sexta-feira."O principal objetivo nesta competição é a qualificação para os Jogos Olímpicos, com resultados dignificantes para Portugal", afirmou André Nogueira, diretor técnico da ginástica artística, em declarações à agência Lusa.Além de Filipa Martins, a portuguesa mais medalhada da ginástica artística e que já marcou presença nos Jogos Rio2016, Portugal vai estar representado por Mariana Pitrez e Beatriz Cardoso, nas competições femininas, e por Bernardo Almeida e Petrix Barbosa, em masculinos.André Nogueira admite que Filipa Martins, de 23 anos, é "a mais séria candidata à qualificação na representação portuguesa" e destaca "a sua experiência e o currículo invejável".Na competição masculina, o diretor técnico admite que as expectativas recaem, de forma igual, sobre os dois ginastas."No anterior ciclo olímpico, Bernardo Almeida esteve envolvido no apuramento, mas quem acabou por se apurar foi o Gustavo Simões", lembrou André Nogueira, acrescentando: "O Petrix Barbosa disputou o apuramento para os Jogos Rio2016 pela equipa brasileira".Aos 27 anos, Petrix Barbosa vai disputar o segundo Mundial por Portugal, depois de em 2018 se ter naturalizado português e representado a seleção lusa em Doha.Nas provas individuais, por aparelhos, os Mundiais de ginástica artística vão garantir o apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 a um total de 20 ginastas femininos e 12 masculinos.Na ginástica artística, o apuramento olímpico é nominal e sempre assegurado com a pontuação do concurso completo.Os ginastas europeus podem ainda garantir presença nos Jogos Tóquio2020 nos Europeus da modalidade, que se disputam em abril, no setor feminino, e em maio, no masculino.Em 2016, no Rio de Janeiro, Filipa Martins obteve a melhor classificação de sempre de uma portuguesa em competições olímpicas de ginástica artística, ao terminar o concurso completo na 37.ª posição.Em masculinos, Gustavo Simões garantiu presença na última edição dos Jogos, mas acabou por ser afastado por uma lesão, sofrida a pouco mais de um mês da competição.