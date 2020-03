Coronavírus: Federação Internacional de Ginástica cancela duas provas e adia três

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) cancelou hoje duas provas do calendário internacional e adiou outras três até junho devido à pandemia de Covid-19.

A Taça do Mundo de 'all around' em Estugarda, Alemanha, marcada de 20 a 22 de março, bem como a Taça Cidade de Jesolo, em Itália, que ia realizar-se entre 04 e 05 de abril, foram canceladas.

Já a Taça do Mundo por aparelhos de Doha foi adiada, passando de 18 a 21 de março para 03 a 06 de junho.

Em Itália, foram remarcadas a Taça do Mundo de Pesaro, que passa de 03 a 05 de abril para 05 a 07 de junho, e a Taça do Mundo e trampolins de Bréscia, prevista para 24 e 25 de abril e que foi remarcada para 19 e 20 de junho.

A qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 prossegue, ainda assim, este fim de semana em Baku, com a sétima e penúltima etapa de apuramento, nos quais os ginastas disputam a vaga, que é individual e não do país.

Filipa Martins é, para já, a única ginasta artística portuguesa com lugar em Tóquio' 2020, com o 65.º lugar alcançado no concurso de 'all-around' do Campeonato do Mundo de Ginástica Artística de 2019, em Estugarda, na Alemanha.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou hoje a doença Covid-19 como pandemia.

A OMS justifica a declaração de pandemia com "níveis alarmantes de propagação e inação".

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12.000 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.