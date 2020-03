Coronavírus: Federação adia eventos de ginástica marcados até 22 de março

A Federação de Ginástica de Portugal (FPG) anunciou esta quarta-feira ter adiado "com efeitos imediatos os eventos desportivos e não desportivos de âmbito nacional ou internacional" da sua responsabilidade marcados até 22 de março, devido ao surto de Covid-19.

O adiamento afeta vários eventos gímnicos internacionais, incluindo os Nacionais de 'teamgym', em Lisboa, em 21 de março.

Adiada está também a etapa de Cantanhede da Taça do Mundo de Ginástica Aeróbica, marcada para 27 de março, nesse caso também devido ao fecho das instalações camarárias daquele município.

A FGP explica ainda, em comunicado, que vai "cancelar a participação de seleções nacionais em eventos e estágios que decorram neste período", recomendando às associações regionais e clubes que adotem as mesmas medidas.

Para lá desse período, serão analisadas as provas marcadas caso a caso, com a FGP a pedir ainda que sejam cumpridas as recomendações da Direção-Geral da Saúde para os eventos que acabarem por se realizar, ainda que os funcionários federativos estejam a partir de agora impedidos de participar "em reuniões presenciais, visitas ou eventos".

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (18), ao passar de 41 para 59.

A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).

O boletim divulgado hoje assinala também que há 83 casos a aguardar resultado laboratorial e 3.066 contactos em vigilância, um aumento face aos 667 divulgados na terça-feira.

No total, desde o início da pandemia, a DGS registou 471 casos suspeitos.

O Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) reúne-se hoje para discutir medidas de contenção do surto de Covid-19, incluindo a possibilidade de antecipação das férias escolares da Páscoa.

As medidas já adotadas em Portugal para conter a pandemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.