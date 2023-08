Diogo Abreu e Pedro Ferreira sobem ao pódio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dupla Diogo Abreu/Pedro Ferreira conquistou a medalha de prata na final de trampolim sincronizado na Taça do Mundo, em Palm Beach, nos Estados Unidos. Os portugueses terminaram com 51.550 pontos, atrás do duo japonês Sakai/Unno (52.200), e à frente dos canadianos Aubin e Soehn (51.030). Em femininos, Mariana Carvalho e Catarina Nunes foras 6ªs (46.320), na vitórias das norte-americanas Ahsinger e Webster (48.550). Na final de trampolin individual, Gabriel Albuquerque foi 8º (6.560), vencendo o chinês Zisai Wang (61.000).