Diogo Abreu renova com o Sporting: «Objetivo passa claramente pela qualificação para os Jogos Olímpicos»

Diogo Abreu está há 21 anos no Sporting e vai continuar de leão ao peito a representar a secção de trampolins. O atleta olímpico português, de 29 anos, agradece a confiança pela renovação de contrato e explicou o que sente."O Sporting já é a minha segunda casa e sempre me tratou muito bem ao longo de todos estes anos. Estou muito feliz por renovar e por poder continuar a representar o clube", frisou o ginasta que pretende repetir em Paris as presenças que já alcançou nos Jogos Olímpicos de 2016 e 2021."Este ano o objetivo passa claramente pela qualificação para os Jogos Olímpicos de 2024. A fase de apuramento para a ginástica de trampolins começa em junho ou julho deste ano, por isso agora estou a preparar-me para estar no topo da minha forma nessa altura. Se conseguirmos o acesso, queremos obter o melhor resultado de sempre nos Jogos Olímpicos", frisou Diogo Abreu aos meios de comunicação leoninos.