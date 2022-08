Equipa portuguesa feminina de ginástica falha mundiais de Liverpool

A seleção portuguesa de ginástica artística foi esta quinta-feira 22.ª no concurso de all-around dos Europeus de Munique, na Alemanha, falhando a final por equipas e o apuramento para os mundiais de Liverpool, em outubro.

Para marcar presença nos campeonatos do mundo, que vão decorrer na cidade inglesa, Portugal tinha de garantir um lugar entre as 13 primeiras seleções, enquanto a presença na final dos campeonatos europeus era ainda mais difícil, uma vez que tinha de assegurar um lugar entre os oito primeiros.

A seleção lusa acabou no 22.º posto, com um total de 138.764 pontos, num dia menos positivo para as cores lusas, 'salvo' no final com o apuramento de Mariana Parente, a mais jovem da equipa, para os mundiais de outubro.

Mariana Parente foi a melhor portuguesa no concurso de all-around, ao ser 50.ª, com 46.733, seguida por Lia Sobral no 72.º, com 43.132, um lugar à frente de Mafalda Costa (43.032). Na classificação individual por aparelhos nenhuma ginasta portuguesa logrou alcançar o apuramento para finais - apuravam-se as oito primeiras em cada aparelho.

A segunda edição dos Campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique, de hoje até 21 de agosto, e reúne nove campeonatos, estando Portugal representado em sete: atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.