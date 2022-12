Farid Gayibov reeleito presidente da European Gymnastics no congresso em Albufeira

O azeri Farid Gayibov foi este sábado reeleito presidente da European Gymnastics, o organismo de cúpula da ginástica europeia, num congresso eletivo realizado em Albufeira, Faro, que selecionou quatro portugueses para várias comissões e comités.



Gayibov, de 43 anos, preside à European Gymnastics desde 2017, acumulando este com vários outros cargos, desde logo de ministro do Desporto e Juventude do Azerbaijão, de 'vice' do Comité Olímpico azeri, e de um comité da UNESCO para o desporto e educação física.

Foi eleito com um mandato de três anos - em vez dos habituais quatro, uma vez que este congresso, no distrito de Faro, tinha sido adiado devido à pandemia de covid-19 -, com 45 votos registados, de entre 50 possíveis, por partes das federações nacionais.

Há um português na direção presidencial, Álvaro Sousa, com outros nomeados para comités técnicos, nomeadamente Luís Nunes, no quadro de trampolins, e Ricardo Lima, da ginástica para todos. Nas autoridades de controlo, nota para a eleição da Comissão Médica, liderada pelo grego Odysseas Paxinos, com Filipa Fernandes entre as nomeadas para começar a trabalhar, como todos os outros eleitos, a partir de 1 de janeiro de 2023.

O próximo congresso está marcado para a capital da Bulgária, Sófia, em 1 e 2 de dezembro do próximo ano, ficando deste um "agradecimento caloroso" da European Gymnastics à Federação de Ginástica de Portugal, pelo "magnífico evento".