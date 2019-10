Filipa Martins em 32.ª após primeiro dia dos Mundiais de ginástica artística

A portuguesa Filipa Martins terminou, esta sexta-feira, na 32.ª posição do concurso completo o primeiro dia das qualificações dos Mundiais de ginástica artística, em Estugarda, na Alemanha.A atleta olímpica lusa terminou a qualificação com 49,698 pontos, com Beatriz Cardoso na 45.ª posição, com 48,499, enquanto Mariana Pitrez só fez dois aparelhos, antes de se lesionar.As duas atletas que terminaram a qualificação têm de esperar por sábado, para saber se conseguiram vaga nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, reservado às 20 melhores ginastas de países que não se apurem por equipas.Filipa Martins conseguiu 12,533 pontos nos saltos, 12,233 nas paralelas assimétricas, nas quais teve uma queda na saída, 11,966 na trave e 11,966 no solo.Já Beatriz Cardoso começou a prova com 13,000 pontos nos saltos, seguindo-se 11,533 nas paralelas assimétricas, 12,100 na trave e 11,866 no solo.Antes de se lesionar, Mariana Pitrez fez 12,766 nos saltos e 11,233 nas paralelas assimétricas.