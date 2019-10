Filipa Martins garante Tóquio 2020

Filipa Martins, ginasta de 23 anos, garantiu um lugar nos próximos Jogos Olímpicos, Tóquio 2020, depois de na sexta-feira ter realizado as qualificações no Campeonato do Mundo de Ginástica Artística, em Estugarda, que lhe permitiam apurar para as olimpíadas.A ginasta, que já esteve presente nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, vê-se novamente escolhida para representar Portugal depois de dois dias intensos de qualificações onde estava reunida toda a elite da ginástica mundial."Foram 3 anos difíceis em que tive de recuperar de algumas lesões, tive obstáculos e mudanças. Espero nos próximos Jogos ser melhor do que fui no Rio", declarou.A atleta lusa alcançou o apuramento com 49.698 pontos, um resultado que na sua opinião "podia ter sido bastante melhor", mas Filipa garantiu que deu "tudo aquilo que podia" sabendo que os restantes resultados já não dependiam de si. A ginasta do Acro Clube da Maia, alcançou o 20.º lugar das vagas disponíveis para o apuramento olímpico.A notícia foi recebida com euforia e felicidade por todos os portugueses presentes na competição e José Ferreirinha, treinador que recebeu a ginasta após uma mudança de clube, assume que "desde que recebemos a Filipa que sentimos uma grande responsabilidade. Agora é preciso ultrapassar rapidamente algumas lesões que têm dificultado a vida desportiva dela e chegar a Tóquio com objetivos ambiciosos, como uma final."