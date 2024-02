Gabriel Albuquerque nomeado para prémio europeu de Ginasta do Ano de 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Gabriel Albuquerque está nomeado para o prémio de Ginasta do Ano de 2023 pela União Europeia de Ginástica (European Gymnastics), anunciou esta quinta-feira a federação portuguesa da modalidade.

O ginasta de trampolins, de 17 anos, no seu primeiro ano como sénior, chegou às finais de três Taças do Mundo (incluindo duas eliminatórias olímpicas) e está na luta com Pedro Ferreira pela vaga para Paris2024.

Gabriel Albuquerque conquistou ainda uma medalha de prata em trampolim sincronizado na Taça do Mundo de Varna, na Bulgária, e alcançou o melhor resultado europeu em trampolim individual no Campeonato do Mundo de 2023.

A European Gymnastics não tem dúvidas de que se trata de um ginasta com "um futuro brilhante".

Entre os atletas a concurso na ginástica artística estão Lukas Dauser (Alemanha), Jake Jarman (Reino Unido) e Rhys McClenaghan (Irlanda), enquanto no tumbling a nomeação foi para Mikhail Malkin (Azerbaijão).

A votação, que decorrerá no sítio da União Europeia de Ginástica e que será aberta na segunda-feira, atribui prémios para a Melhor Ginasta Feminina, Melhor Equipa, Melhor Performance e Melhor Treinador.