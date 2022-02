Gimnofrielas: É preciso dinheiro para ir ao Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Mundial de ginástica acrobática em Baku (Azerbaijão) está à porta [março], mas duas duplas de juniores do Gimnofrielas ainda não têm orçamento para a deslocação, cifrada em 12 mil euros. Vasco Bilro e Rafael Santos farão a sua estreia em pares masculinos, enquanto Dinis Justinho e Maria Mendes, que estiveram no Mundial e Europeu em 2021, estão inscritos nos pares mistos, após garantirem qualificação em janeiro. Mauro Policarpo, treinador dos atletas, gostaria que não fosse necessário recorrer às redes sociais para os ginastas angariarem fundos, mas é isso mesmo que está a acontecer: “Estamos a tentar arranjar dinheiro, pois este escalão não tem apoios da federação. Só os seniores têm esses apoios. Mas não vamos desistir”, considerou o técnico, projetando a prova, de 28 de fevereiro e 7 de março.

O treinador destaca a dedicação que os ginastas dão ao trabalho, com treinos intensos diários, mas depois faltam os apoios. “Só resta o contributo dos pais, dos particulares e patrocínios. A federação deveria apoiar os escalões mais jovens, pois são esses que alimentam o futuro dos seniores. Portugal tem tido na acrobática campeões mundiais e europeus, pelo que a disciplina mereceria uma maior atenção. Para já, temos tido alguns apoios, mas ainda não são os suficientes”, alertou Mauro Policarpo.

Record tentou uma reação da Federação de Ginástica de Portugal (FPG), mas sem sucesso.

Depois do sonho venham medalhas

Mauro Policarpo não tem dúvidas que os seu atletas são grandes talentos: “Vamos acreditar que será possível concretizar o sonho de estar no Mundial de Baku. E não só, já que depois de lá estarmos vamos tentar manter o nosso alto nível competitivo e qualificar as duas duplas para as finais. Se isso acontecer, tudo é possível, e até poderemos conquistar medalhas.”