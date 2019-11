Ginasta norte-americana morre após queda durante treino

O mundo da ginástica dos EUA está de luto, após a morte de Melanie Coleman, de 20 anos. A jovem ginasta norte-americana, que disputava a segunda divisão da NCAA, faleceu domingo, na sequência de uma queda das barras assimétricas, durante um treino na semana passada. Segundo a imprensa internacional, Melanie sofreu uma grave lesão na coluna espinhal, não tendo resistido aos ferimentos.





"O seu espírito, riso e humor vão viver sempre com quem a amou", pode ler-se no comunicado divulgado pela família, em que anuncia também que irá doar os seus órgãos."Estamos de coração partido e atordoados com a morte de Melanie Coleman. Ela era uma mulher muito dedicada e uma jovem de espírito doce. Nossos sentimentos e orações vão para a sua família neste momento. A equipa de ginástica da SCSU vai sentir muito sua falta, embora ela esteja sempre conosco", afirmou Mary Fredericks, treinadora da Southern Connecticut State University.