Ginastas portugueses com prestações modestas na jornada do dia nos Mundiais de artística

Os ginastas portugueses dificilmente marcarão presença nas finais do concurso completo (all-around), depois do primeiro dia de qualificações dos Mundiais de ginástica artística, que decorre em Kitakyushu, no Japão.

Com a qualificação fixada nos 24 primeiros, José Nogueira e Guilherme Campos ainda estão dentro da qualificação, mas dificilmente conseguirão manter os dois postos alcançados hoje após a qualificação de quarta-feira.

Nogueira acabou a sua prova no 14.º lugar, com 74,331 pontos, tendo a sua melhor prestação sido alcançada nos saltos, com o nono lugar, enquanto Guilherme Campos foi 15.º, com 73,797, e com o 12.º lugar nas argolas como melhor registo.

Já Bernardo Almeida competiu apenas em quatro aparelhos - solo, cavalo com arções, paralelas assimétricas e barra fixa -, ficando assim sem qualquer aspiração de seguir em frente.

O segundo dia de qualificações masculinas dos campeonatos disputa-se na quarta-feira, numa competição já marcada pela presença da portuguesa Filipa Martins nas finais do concurso completo e de paralelas assimétricas, feito inédito para a ginástica lusa.