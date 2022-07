Ginástica acrobática dá segunda medalha a Portugal nos Jogos Mundiais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rita Teixeira e Rita Ferreira deram na sexta-feira a segunda medalha a Portugal nos Jogos Mundiais, ao assegurarem a prata na prova de par feminino de ginástica acrobática em Birmingham, nos Estados Unidos.

Na única competição em que não tinham sido medalhadas, as portuguesas terminaram o exercício combinado da final, com 28,780 pontos, sendo apenas batidas pela Ucrânia (29,290), com o terceiro lugar a ser para os Estados Unidos (27,120).

"Estávamos à espera de fazer o nosso melhor, sabíamos que tínhamos um grande par feminino, que era a Ucrânia, trabalhámos para o ouro, mas estamos muito felizes com a prata", referiram, acrescentando: "O topo da nossa carreira foi esta competição e foi incrível".

Em pares mistos, Maria Marvão e Dinis Cardoso não conseguiram apurar-se para a final, ao terminar no quinto lugar, com Tiago Romão a ser sétimo no duplo-minitrampolim.

O canoísta José Ramalho tinha conquistado a primeira medalha para Portugal nos Jogos Mundiais, com o bronze na prova curta de maratona.