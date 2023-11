Governo congratula prestação da Seleção nos Mundiais de trampolins

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto felicitou esta segunda-feira a seleção portuguesa pelo desempenho nos Mundiais de trampolins, em Birmigham, Inglaterra, nos quais obteve três medalhas.

"Um grande mundial de Ginástica de Trampolins para Portugal, em Birmingham. A medalha de prata no 'all-around' por equipas mostra a força e o talento desta geração de atletas, que dará a Portugal, em Paris'2024, a sexta participação olímpica consecutiva", destacou João Paulo Correia, através da rede social X.

No domingo, a seleção lusa conquistou o segundo lugar no concurso completo dos Mundiais de trampolins, que se juntou à medalha de prata na prova feminina por equipas de duplo mini-trampolim e ao bronze de Tiago Romão na prova individual do mesmo aparelho.