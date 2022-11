José Nogueira foi o melhor português nos Mundiais de ginástica artística

José Nogueira, que esta segunda-feira se classificou em 60.º no concurso individual masculino, foi o português mais bem classificado nos Campeonatos do Mundo de ginástica artística, que estão a decorrer em Liverpool.

Com 75.465 pontos na fase de qualificação, José Nogueira ficou distante da final do 'all-around' masculino, que fechou no 24.º lugar e nos 79.765 pontos. Um pouco mais atrás ficou o outro luso, Guilherme Campos, com o 83.º lugar e 69.732 pontos.

Em femininos, Mariana Parente foi 79.ª e também não passou à final 'all-around'. Totalizou 46.365 pontos, no seu primeiro ano de sénior e em estreia em Mundiais.

Nenhum dos portugueses passou às finais de aparelhos, pelo que termina a representação lusa na competição de ginastica artística.