O Mundial de ginástica acrobática em Baku está à porta, de 3 a 6 de março, e este domingo partiram para o Azerbaijão as duplas de juniores do Gimnofrielas, que, mesmo não tendo angariado a totalidade do orçamento necessário, decidiram na mesma avançar com a participação.Vasco Bilro/Rafael Santos, Dinis Justinho/Maria Mendes e Matilde Silva/Bruno Asseiceiro são os atletas em questão, sendo que o orçamento para cada atleta ronda os dois mil euros, mas ainda que alguma ajuda tenha chegado ao clube, após o mesmo ter feito um pedido de angariação de fundos, as respetivas famílias terão suportado grande parte do orçamento.