Mafalda Costa 20.ª em solo e Filipa Martins 21.ª na trave na Taça do Mundo de Baku

A ginasta portuguesa Mafalda Costa foi esta sexta-feira 20.ª classificada da prova de solo da Taça do Mundo de Baku, com a olímpica Filipa Martins em 21.ª na trave naquela competição de ginástica artística.



Costa conseguiu o melhor resultado do dia para ginastas portugueses, com 12,000 pontos somados em solo, um lugar melhor do que Filipa Martins fez na trave, com 11,633 para a olímpica.

Mafalda Costa foi ainda 28.ª nessa mesma prova, com 11,300, num dia em que Guilherme Campos foi 33.º em barra fixa e Marcelo Marques 55.º na competição de cavalo com arções.

Na prova por aparelhos da capital do Azerbaijão, Filipa Martins vai ainda participar, no sábado, na final de paralelas assimétricas.