Minsk'2019: Filipa Martins passa à final do concurso completo de ginástica

A portuguesa Filipa Martins apurou-se esta quinta-feira para a final do concurso completo de ginástica dos Jogos Europeus, que decorrem em Minsk, ao ser a oitava mais pontuada nas qualificações.A ginasta lusa, de 23 anos, totalizou 51,699 pontos, no somatório do que fez no solo (12,400), trave (13,633) paralelas assimétricas (13,633) e salto (13,466). Bastante regular, não conseguiu no entanto a passagem para nenhuma das quatro finais por aparelhos.Na frente da classificação está a russa Angelina Menikova (54,266), seguida pela britânica Georgia-Mae Fenton (53,733) e pela francesa Lorette Charpy (53,299).As 18 ginastas apuradas para a final regressam ao Minsk Arena sábado à tarde, para a luta pelo título de campeã, decorrendo as finais por aparelhos apenas no domingo. Esta quinta-feira, competiram 33 ginastas, de 24 países.