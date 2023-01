Morreu o olímpico Hermenegildo Candeias

O Comité Olímpico de Portugal informou esta terça-feira que faleceu Hermenegildo Candeias, português que representou as cores nacionais nos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960, na categoria de ginástica artística, terminando no 120º lugar."Acumulou vários títulos nacionais da modalidade e praticou natação no Sport Algés e Dafundo, tendo ainda representado como ginasta o Ginásio Clube Português e o Lisboa Ginásio Clube. Foi selecionador nacional e Juíz de Ginástica Artística e professor na Faculdade de Motricidade Humana e nos Pupilos do Exército. Ajudou no lançamento da especialidade de Trampolins em Portugal e colaborou também com a imprensa desportiva", pode ler-se em comunicado.