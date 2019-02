Portugal apura-se para duas finais na Taça do Mundo de trampolins

A seleção portuguesa de ginástica de trampolins conseguiu este sábado dois apuramentos para finais na Taça do Mundo da modalidade, a decorrer em Baku, através das duplas Pedro Ferreira/Diogo Ganchinho e Beatriz Martins/Catarina Nunes.Em trampolim sincronizado masculino, a dupla do Sporting conseguiu o quarto lugar entre 28 pares, apurando-se para a final com uma pontuação de 92.620.Na vertente feminina, Beatriz Martins e Catarina Nunes, do Lisboa Ginásio Clube, obtiveram a quinta melhor pontuação, com 87.660, e estarão na luta pelas medalhas, sendo que todas as finais vão decorrer no domingo.Diogo Ganchinho competiu ainda em trampolim individual, obtendo o 12.º registo, entre 75 participantes, e é primeiro reserva para a final de domingo.Ao todo, competiram hoje nove atletas lusos, com destaque para Ganchinho, campeão da Europa de trampolim individual, sendo que Diogo Abreu, também atleta olímpico, foi 41.º no trampolim individual.