Continuar a ler

Diogo Ganchinho foi 11.º entre os 45 participantes e falhou assim o objetivo em Maebashi.



Ganchinho vai, no entanto, competir na final de sincronizada, depois de ter sido terceiro em equipa com Diogo Abreu, com 92.400 pontos. Diogo Ganchinho foi 11.º entre os 45 participantes e falhou assim o objetivo em Maebashi.Ganchinho vai, no entanto, competir na final de sincronizada, depois de ter sido terceiro em equipa com Diogo Abreu, com 92.400 pontos.

Os ginastas Diogo Abreu, Pedro Ferreira e Diogo Ganchinho vão disputar no domingo finais da Taça do Mundo de trampolins do Japão, os dois primeiros em individuais e Ganchinho em sincronizado com Abreu.Em trampolim individual, Diogo Abreu foi sétimo, com 111.275 pontos, e Pedro Ferreira nono, com 110.690 pontos, mas seguem, respetivamente, em sexto e oitavo para a prova das medalhas.

Autor: Lusa