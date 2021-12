Portugal termina finais dos Europeus de TeamGym no quarto lugar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As seleções portuguesas masculina e mista terminaram este sábado ambas no quarto lugar nas finais dos Europeus de TeamGym, que se disputaram em Guimarães.

A formação sénior masculina qualificara-se para o terceiro lugar, quinta-feira, mas acabou por descer um lugar na final, em que os lusos obtiveram no solo 18.875 pontos, no tumbling 18.200 pontos e no minitrampolim 17.300 pontos, para um total de 54.375 pontos.

A Suécia venceu, com 61.350 pontos.

A equipa mista registou 17.200 pontos no solo, 14.450 pontos no tumbling e 15.000 pontos no minitrampolim, fazendo um total de 46.650 pontos.

Nesta categoria também triunfou a equipa sueca, com 56.975 pontos.

O chefe de delegação de Portugal, Miguel Balsas, afirmou que "o balanço foi positivo" tendo a equipa "melhorado sempre das qualificações para as finais em cerca de dois pontos". "Não foi possível chegar a um pódio pois as outras equipas são muito fortes, mas demos tudo o que tínhamos", disse ainda.

Guimarães recebeu durante o evento 14 federações, representadas por 37 equipas. Na competição sénior participaram sete equipas masculinas, oito equipas femininas e cinco equipas mistas, de 12 países. Nos juniores, foram duas equipas masculinas, nove equipas femininas e seis equipas mistas, de 12 Federações.



Composição da Equipa Sénior Masculina:





João Pedro Soares Melo





Pedro Miguel Bastos Chorão





António Miguel L. Raimundo





Rodrigo Miguel Serra Correia





Miguel Ruivo de Albuquerque





Ricardo Jorge Pedras Martins





Nelson Edgar Almeida Santos





João D. Almeida Oliveira





João Nicolau Peixinho Ferreira





João David Ramos Nunes Bola





Francisco Grenha Serra Reis





João Maria Pires Salgueiro





Composição da Equipa Sénior Mista:





Manuel M. Vilarinho Pereira





Guilherme Valério Romana





Mª Leonor Forjaz V. Costa Silva





Maria Nolasco Viseu Domingues





Rui Jorge de Jesus Franco





Pedro Miguel Fernandes Silva





Marta F. F. Aires das Neves





Bruna Sofia Oliveira Li





Ana Penedos





Margarida Neves





Diogo Marchã





Manuel Barroso