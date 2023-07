Portugueses conquistam pontos rumo a Paris'2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diogo Abreu (4º) e Gabriel Albuquerque (7º) aproveitaram ontem o fator casa para somar pontos no trampolim individual, na 1ª etapa de qualificação olímpica, que decorreu na Taça do Mundo de Coimbra. Ganhou o chinês Zisai Wang (61.640 pontos), enquanto Diogo Abreu pontuou 61.350 e Gabriel Albuquerque 46.810, ao não conseguir terminar a rotina. Os dois somaram pontos importantes na corrida para Paris’2024, que contabilizará os três melhores resultados de cada atleta em cinco Taças do Mundo, sendo que a próxima está agendada para de 3 a 5 de agosto na Flórida, Estados Unidos.

Fora das disciplinas olímpicas, Portugal conquistou duas medalhas de bronze, por Tiago Romão (29.100) em duplo mini-trampolim e Vasco Peso em tumbling (22.900), em provas ganhas, respetivamente, pelo norte-americano Ruben Padilla (30.100) e pelo azeri Mikhail Malkin (30.800).

Já a dupla Lucas Santos e Gabriel Albuquerque foi 4ª (50.800) no trampolim sincronizado, ganho pelos norte-americanos Ruben Padilla e Aliasksei Shotak (52.410). Diana Gago foi 7ª (21.300) em duplo mini-trampolim.