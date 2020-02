Portugueses falham finais na Taça do Mundo de trampolins de Baku

Os ginastas portugueses falharam este sábado a presença nas finais na etapa de Baku da Taça do Mundo de trampolins, a penúltima oportunidade para somar pontos para a qualificação olímpica.

Diogo Abreu foi o português melhor posicionado nas eliminatórias, com o 17.º posto, com 109,230 pontos, com Ricardo Santos a ser 21.º (108,475) e Pedro Ferreira 26.º (107,365).

Diogo Ganchinho, o melhor português no ranking olímpico, cometeu um erro na segunda série e acabou por terminar apenas na 50.ª posição, com 76,060 pontos.

Na prova feminina, Beatriz Martins foi 46.ª, com 96,825 pontos.