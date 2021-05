Portugueses não chegaram às finais nos Mundiais de ginástica aeróbica

Os ginastas portugueses que competiram, esta quinta-feira, nos Campeonatos do Mundo de ginástica aeróbica, a decorrer em Baku, não conseguiram qualificar-se para as finais das provas, reservadas para os oito primeiros das qualificações.

O trio composto por Inês Almeida, Maria Coutinho e Carolina Santos foi 12.º posicionado, com 19.816 pontos, não muito distante da passagem à final, que 'fechou' nos 21.272.

A novidade em termos de delegação portuguesa foi o trio exclusivamente masculino, composto por João Salvado, Diogo Soares e Tiago Sousa, que terminou a prova em 16.º lugar, com 19.150.

Na ginástica aeróbica não há distinção por género nas provas de trio, grupos, 'aerodance' e 'aerostep'.

Em individuais femininos, Ana Rita Gomes foi 30.ª classificada, com um total de 18.550 pontos. A oitava e última das apuradas para a final atingiu os 20.600 pontos.

A competição prossegue sexta-feira, com as qualificações de pares mistos, individuais masculinos, 'aerodance' e grupos, todas com a presença de portugueses.