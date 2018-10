Primeira Liga dos Campeões de ginástica acrobática arranca quinta-feira na Maia

A primeira edição da Liga dos Campeões de ginástica acrobática vai decorrer entre quinta-feira e sábado na Maia, juntando mais de 100 dos melhores atletas oriundos de cinco países, revelou esta segunda-feira à Lusa a organização da prova."Com um novo formato, mais rápido, mais próximo do público - e no qual o próprio público ajuda na decisão -, a Acro Champions League é um evento pioneiro, que apresenta um dos maiores 'prize moneys' de sempre na modalidade", explicou o Acro Clube da Maia, que organiza a competição.Portugal, Rússia, Espanha, Bélgica e Inglaterra são os primeiros países a participar na nova competição, que reunirá 10 equipas."Aproveitámos um momento da época em que não há competições no calendário internacional e criámos um evento internacional, que procurará encontrar o melhor clube do mundo. Uma vez que esta prova reúne as duas melhores equipas de cada país, a garantia de qualidade está assegurada", observou Lourenço França, diretor técnico da competição.Os clubes competem, literalmente, entre si e no fim os juízes darão as suas notas e decidirão qual o campeão. O público presente no recinto também pode usar uma aplicação no telemóvel para votar no par ou grupo que mais gostou, sendo que estes também terão direito a um prémio.