Rita Teixeira e Rita Ferreira conquistam prata na Taça do Mundo de acrobática na Maia

O par feminino formado por Rita Teixeira e Rita Ferreira conquistou este domingo a medalha de prata na 10.ª edição da Taça do Mundo de ginástica acrobática, que decorre na Maia, ficando apenas atrás de um par ucraniano.

Na final, as duas ginastas lusas totalizaram 28.380 pontos, menos 380 do que a dupla ucraniana formada por Taisiia Marchenko e Viktoriia Kozlovska, que alcançou o ouro. Na terceira posição, com 27.810 pontos, terminaram as israelitas Maayan Zunenshine e Almog Green.

No concurso de pares mistos Maria Marvão e Dinis Cardoso concluíram na quarta posição, imediatamente à frente de Filipa Panóias e Nuno Santos, que foram quintos classificados.

Na final de pares masculinos, Fábio Seco e Bruno Ramalho foram quartos classificados, a mesma classificação conseguida pelo trio formado por Francisca Maia, Beatriz Carneiro e Bárbara Sequeira no concurso de grupos femininos, no qual Filipe Henriques, Rita Barroso e Margarida Barroso foram oitavas.