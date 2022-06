Rui Cansado alcança sexto lugar na final dos mundiais de ginástica aeróbica em Guimarães

Rui Cansado, o primeiro atleta masculino português apurado para uma final individual dos mundiais de ginástica aeróbica, terminou este sábado o seu desempenho no sexto lugar, em Guimarães.



O atleta açoriano concluiu o seu desempenho com 20.150 pontos, deixando dois atletas atrás de si numa prova que consagrou o sul-coreano Hanjin Kim, com 21.500 pontos, como novo campeão do Mundo. O ginasta asiático somou mais 200 pontos do que o espanhol Miquel Mane e 750 do que o italiano Davide Nacci, que completaram o pódio.

Com este desempenho, Rui Cansado, de 20 anos, fica elegível para o Estatuto de Alto Rendimento.

Antes, Rui Cansado tinha-se juntado a Luís Rosas, Diana Diogo, Ana Francisca Sucena e Tânia Almeida na equipa que foi sétima na final de grupos.

O quinteto somou 18.994 pontos na competição ganha pelo Vietname, com 20.738, à frente da Hungria, com 20.572 e Itália, com 20.077, respetivamente prata e bronze.

A competição que decorre em Guimarães junta 261 atletas de 32 países e atribui oito títulos mundiais.