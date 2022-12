Sarau de Natal do Sporting vai angariar presentes para fins solidários

Há vida para lá do Mundial e há desporto para lá do futebol… A 18 de dezembro, dia da final do Mundial do Qatar, o Sporting realiza o tradicional Sarau de Natal da ginástica, no Pavilhão João Rocha.Com duas sessões, às 11h00 e às 18 horas, o evento vai envolver todas as classes de competição e desmonstração da ginástica leonina e terá caráter solidário, como acontece todos os anos. Assim, por cada ginasta participante, a Fundação Sporting entregará um presente a uma instituição do concelho de Lisboa.Os bilhetes para a sessão da tarde já estão à venda. Para a sessão da manhã, será apenas solicitada a entrega de um presente à entrada do PJR.