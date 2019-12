Sarau leonino enche o Pavilhão João Rocha

O tradicional Sarau de Natal da ginástica do Sporting realizou-se este domingo, com o Pavilhão João Rocha a receber uma enchente. Sob o tema de 'Um comboio de solidariedade', vários presentes foram recolhidos para para fins de solidariedade.





"Fica um sentimento de alegria. A festa correu muito bem, com muita fluidez, boa disposição e coreografias adequadas à época natalícia. Estamos de parabéns e tudo isto foi concebido pelos treinadores e ginastas de cada uma das classes. É um trabalho de equipa, naturalmente, com muita gente a colaborar no mesmo sentido. O resultado foi uma casa cheia e cheia de alegria. O Sporting também é isto", comentou Luís Duarte, diretor da ginástica leonina, em declarações reproduzidas pelo site dos leões.