Seleção portuguesa feminina 28.ª nos Mundiais de ginástica artísica

Portugal conquistou este domingo o melhor resultado dos últimos anos na prova de equipas em Mundiais de ginásticas artísica, com o 28.º lugar da seleção feminina entre as 42 formações presentes Doha.Filipa Martins (Sport Club do Porto), Beatriz Dias e Mariana Pitrez (Acro Clube da Maia) e Mariana Marianito (Lisboa Ginásio Clube) foram as protagonistas ao somar 143,298 pontos durante a 48.ª edição dos Mundiais femininos que terminaram no Qatar.Em termos individuais, o melhor resultado luso foi alcançado por Filipa Martins, que foi 38.ª, com 50,366 pontos, entre 144 participantes no concurso geral, a mesma posição que ocupou no seu aparelho favorito, paralelas assimétricas, entre 191 ginastas.No 'all-around', Mariana Pitrez foi 102.ª com 45,766 pontos, Beatriz Dias foi 103.ª, com 45,766, e Mariana Marianito terminou em 110.ª, com 45,098.