Simone Biles conquista quarto título mundial no concurso geral

A norte-americana Simone Biles tornou-se esta quinta-feira a primeira ginasta a vencer quatro vezes o concurso geral dos Mundiais, superando a russa Svetlana Khorkina, que se tinha sagrado tricampeã mundial.Biles, de 21 anos, terminou com 57,491 pontos, impondo-se à japonesa Mai Murakami (55,798), que arrecadou a prata, e à sua compatriota Morgan Hurd (55,732), que defendia o título e ficou com a medalha de bronze.A ginasta norte-americana, que regressou à competição depois dos Jogos Olímpicos Rio 2016, onde conquistou cinco medalhas, quatro das quais de ouro, alcançou, assim, o 12.º título mundial da carreira.A prestação de Biles no concurso geral dos Mundiais, que decorrem em Doha, ficou marcada por uma queda na saída do salto, que acabou por não se refletir na classificação final.Na quinta-feira, Simone Biles conquistou o título mundial no concurso por equipas, e garantiu a qualificação dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020.A ginasta norte-americana, que recentemente foi observada no hospital devido a um cálculo renal, está qualificada para as quatro finais individuais por aparelhos dos Mundiais do Qatar.