Simone Biles fecha Mundial com mais duas medalhas de ouro

Simone Biles fechou os Mundiais de ginástica artística, em Antuérpia, com mais duas medalhas de ouro, conquistadas nas provas individuais, na trave e no solo. Ao todo, a norte-americana alcançou, na edição deste ano, quatro títulos, juntando-se a estes já referidos as vitórias por equipas e no concurso all-around.A norte-americana, de 26 anos, regressou em grande plano à alta competição, depois do afastamento que se propôs fazer após os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, onde se viu afetada por problemas mentais.Ao todo, em campeonatos do Mundo, e em seis participações, a norte-americana tem agora 22 medalhas de ouro, num total de 29 pódios.Este domingo e na trave somou 14.800 pontos, à frente da chinesa Yaqin Zhou (14.700) e da brasileira Rebeca Andrade (14.300). No solo, venceu com 14.633, deixando Rebeca Andrade (14.500) e a também brasileira Flavia Saraiva (13.966) nos restantes lugares do pódio.Após esta Mundial, Simone Biles vai agora focar-se em chegar aos Jogos Olímpicos de Paris'2024.